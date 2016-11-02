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15 марта, 19:03 • 114075 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163445 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136090 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128720 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111888 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101058 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Четыре клуба оформили выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Четыре клуба оформили выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 11943 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Восемь встреч состоялось в рамках 4-го тура Лиги чемпионов по итогам которых сразу четыре команды оформили досрочный выход в следующий этап соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В группе А очередные победы завоевал лондонский "Арсенал", который со счетом 3:2 на выезде победил болгарский "Лудогорец" и французский "ПСЖ", выигравший в гостях у "Базеля" 2:1. Теперь у команд по 10 очков и это на 9 больше конкурентов - автоматический проход в плей-офф турнира.

В квартете D путевки в 1/8 финала получили "Атлетико" и "Бавария". Оба коллектива победили со счетом 2:1 - испанцы над "ПСВ", а немцы над "Ростовом".

Результаты других баталий игрового вечера:

Группа В:

"Бешикташ"-"Наполи"- 1:1
"Бенфика" - "Динамо" 1:0

Группа С:

"Манчестер Сити" - "Барселона" - 3:1
"Боруссия" М - "Селтик" - 1:1.

Как сообщал УНН, киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях на "Эштадиу да Луш" потерпело поражение от португальской "Бенфики" .

 

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