Четыре клуба оформили выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Восемь встреч состоялось в рамках 4-го тура Лиги чемпионов по итогам которых сразу четыре команды оформили досрочный выход в следующий этап соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В группе А очередные победы завоевал лондонский "Арсенал", который со счетом 3:2 на выезде победил болгарский "Лудогорец" и французский "ПСЖ", выигравший в гостях у "Базеля" 2:1. Теперь у команд по 10 очков и это на 9 больше конкурентов - автоматический проход в плей-офф турнира.
В квартете D путевки в 1/8 финала получили "Атлетико" и "Бавария". Оба коллектива победили со счетом 2:1 - испанцы над "ПСВ", а немцы над "Ростовом".
Результаты других баталий игрового вечера:
Группа В:
"Бешикташ"-"Наполи"- 1:1
"Бенфика" - "Динамо" 1:0
Группа С:
"Манчестер Сити" - "Барселона" - 3:1
"Боруссия" М - "Селтик" - 1:1.
Как сообщал УНН, киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях на "Эштадиу да Луш" потерпело поражение от португальской "Бенфики" .