Четыре клуба оформили выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В группе А очередные победы завоевал лондонский "Арсенал", который со счетом 3:2 на выезде победил болгарский "Лудогорец" и французский "ПСЖ", выигравший в гостях у "Базеля" 2:1. Теперь у команд по 10 очков и это на 9 больше конкурентов - автоматический проход в плей-офф турнира.

В квартете D путевки в 1/8 финала получили "Атлетико" и "Бавария". Оба коллектива победили со счетом 2:1 - испанцы над "ПСВ", а немцы над "Ростовом".

Результаты других баталий игрового вечера:

Группа В:

"Бешикташ"-"Наполи"- 1:1

"Бенфика" - "Динамо" 1:0

Группа С:

"Манчестер Сити" - "Барселона" - 3:1

"Боруссия" М - "Селтик" - 1:1.

Как сообщал УНН, киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях на "Эштадиу да Луш" потерпело поражение от португальской "Бенфики" .