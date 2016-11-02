Чотири клуби оформили вихід у раунд плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вісім зустрічей відбулося в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів за підсумком яких відразу чотири команди оформили достроковий вихід у наступний етап змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У групі А чергові перемоги завоював лондонський “Арсенал”, який з рахунком 3:2 на виїзді переміг болгарський “Лудогорець” і французький “ПСЖ”, що виграв в гостях у “Базеля” 2:1. Тепер у команд по 10 очок і це на 9 більше від конкурентів — автоматичний прохід в плей-офф турніру.
У квартеті D путівки в 1/8 фіналу здобули “Атлетіко” та “Баварія”. Обидва колективи перемогли з рахунком 2:1 — іспанці над “ПСВ”, а німці над “Ростовом”.
Результати інших баталій ігрового вечору:
Група В:
Бешикташ“ — “Наполі” — 1:1
“Бенфіка” — “Динамо” 1:0
Група С:
“Манчестер Сіті” — “Барселона” — 3:1
“Борусія” М — “Селтік” — 1:1.
Як повідомляв УНН, київське “Динамо” у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в гостях на “Ештадіу да Луш” зазнало поразки від португальської “Бенфіки”.