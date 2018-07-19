Четыре игрока “Лото-Забавы” выиграли деньги на отпуск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В рамках летней акции лотереи “Лото-Забава” четыре игрока уже выиграли по 150 тысяч гривен. Об этом сообщил оператор лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
Акция “Твой идеальный отпуск” стартовала 24 июня и продлится до 19 августа 2018 года. Победитель акции определяется каждое воскресенье, во время розыгрыша очередных тиражей лотереи “Лото-Забава” в прямом эфире на одном из центральных телеканалов страны. Таким образом, в течение 9 тиражей между участниками летней акции будут разыграны дополнительные денежные призы на общую сумму в 1 350 000 гривен!
Сейчас таких счастливчиков уже четверо. Двое из них приобрели выигрышные билеты в Херсоне, еще два — в Одесской и Житомирской областях соответственно.
Впереди еще пять розыгрышей, следующий состоится в воскресенье, 22 июля.