Чотири гравці "Лото-Забави" виграли гроші на відпустку

Акція "Твоя ідеальна відпустка" стартувала 24 червня і триватиме до 19 серпня 2018 року. Визначення переможця проходить щонеділі, під час розіграшу чергових тиражів лотереї "Лото-Забава" в прямому ефірі на одному з центральних телеканалів країни. Таким чином, протягом 9 тиражів між учасниками літньої акції будуть розіграні додаткові грошові призи на загальну суму в 1 350 000 гривень!

Зараз таких щасливчиків вже четверо. Двоє з них придбали виграшні квитки в Херсоні, ще два - в Одеській і Житомирській областях відповідно.

Попереду ще п'ять розіграшів, наступний відбудеться в неділю, 22 липня.