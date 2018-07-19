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Чотири гравці "Лото-Забави" виграли гроші на відпустку

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КИЇВ. 19 липня. УНН. В рамках літньої акції лотереї "Лото-Забава" чотири гравці вже виграли по 150 тисяч гривень. Про це повідомив оператор лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Акція "Твоя ідеальна відпустка" стартувала 24 червня і триватиме до 19 серпня 2018 року. Визначення переможця проходить щонеділі, під час розіграшу чергових тиражів лотереї "Лото-Забава" в прямому ефірі на одному з центральних телеканалів країни. Таким чином, протягом 9 тиражів між учасниками літньої акції будуть розіграні додаткові грошові призи на загальну суму в 1 350 000 гривень!

Зараз таких щасливчиків вже четверо. Двоє з них придбали виграшні квитки в Херсоні, ще два - в Одеській і Житомирській областях відповідно.

Попереду ще п'ять розіграшів, наступний відбудеться в неділю, 22 липня.

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