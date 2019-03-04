Четыре автомобиля полностью сгорели из-за поджога
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Вышгороде Киевской области в результате поджога сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в области.
Полиция установила, что неизвестные подожгли автомобиль Mazda CX-5, а затем огонь сильным порывом ветра перекинулся на автомобили, припаркованные рядом.
В результате, четыре автомобиля Mazda, Skoda, Daewoo Lanos и Mitsubishi полностью сгорели. Пострадавших, по данным полиции, нет.
Как сообщили в полиции, сообщение о возгорании авто в переулке Цветочный, что в Вышгороде, поступило около 2 часов ночи от случайного свидетеля. Он также указал на двоих в темной одежде, которые бежали в это время от горящего авто.
Пожарный мусор и другие вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к поджогу лиц, а также другие обстоятельства преступления.
Напомним, в Киеве неизвестные подожгли авто сотруднику прокуратуры.