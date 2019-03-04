Чотири автомобілі вщент вигоріли через підпал
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Вишгороді Київської області внаслідок підпалу згоріли чотири автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП в області.
Поліція встановила, що невідомі підпалили автомобіль Mazda CX-5, а потім вогонь сильним поривом вітру перекинувся на автівки, припарковані поруч.
У результаті, чотири автомобілі Mazda, Skoda, Daewoo Lanos та Mitsubishi повністю згоріли. Постраждалих, за даними поліції, немає.
Як повідомили у поліції, повідомлення про загорання авто у провулку Квітковий, що у Вишгороді, надійшло близько 2-ї години ночі від випадкового свідка. Він також вказав на двох осіб у темному одязі, які тікали у цей час від палаючого авто.
Пожежне сміття та інші речові докази будуть направлені на проведення відповідних експертиз.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до підпалу осіб, також інші обставини злочину.
Нагадаємо, у Києві невідомі підпалили авто співробітнику прокуратури.