У Києві прокурору підпалили авто

Невідомі вночі підпалили Audi A6, яка належить прокуророві прокуратури Києва.

Вогнем пошкоджено моторний відсік авто.



Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Києва розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна).



Як повідомляв УНН, Дніпрі правоохоронці розшукують зловмисників, які розбили двері у офісі політичної партії і кинули в приміщення запальну рідину.



На Львівщині, у місті Новояворівськ, 58-річний чоловік погрожував підпалити власну дружину.