В Киеве прокурору подожгли авто

Неизвестные ночью подожгли Audi A6, которая принадлежит прокурору прокуратуры Киева.

Огнем поврежден моторный отсек авто.



Следственным отделом Голосеевского УП ГУНП Киева начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение имущества).



Как сообщал УНН, Днепре правоохранители разыскивают злоумышленников, которые разбили двери в офисе политической партии и бросили в помещение зажигательную жидкость.



Во Львовской области, в городе Новояворовск, 58-летний мужчина угрожал поджечь собственную жену.