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У Дніпрі намагались підпалити офіс політичної партії

У Дніпрі намагались підпалити офіс політичної партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Дніпрі правоохоронці розшукують зловмисників, які розбили двері у офісі політичної партії і кинули в приміщення запальну рідину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

Згідно з даними поліції, 27 лютого о 3:30 невідома особа розбила склопакет на вхідних дверях офісу приймальні політичної партії, після чого кинула до приміщення запальну рідину. В результаті виникло займання, яке швидко погасло, не завдавши істотної шкоди.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Соборного відділення поліції. Поліцейські вилучили речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз.

Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до пошкодження майна, з’ясовують усі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на Одещині невідомі погромили штаб кандидата в президенти.

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