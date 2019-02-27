У Дніпрі намагались підпалити офіс політичної партії

Згідно з даними поліції, 27 лютого о 3:30 невідома особа розбила склопакет на вхідних дверях офісу приймальні політичної партії, після чого кинула до приміщення запальну рідину. В результаті виникло займання, яке швидко погасло, не завдавши істотної шкоди.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Соборного відділення поліції. Поліцейські вилучили речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз.

Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до пошкодження майна, з’ясовують усі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на Одещині невідомі погромили штаб кандидата в президенти.