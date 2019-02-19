На Одещині погромили штаб кандидата в президенти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На Одещині поліція розслідує факт пошкодження майна передвиборчого штабу кандидата у президенти України. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.

Згідно з даними поліції, сьогодні вночі невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла до приміщення офісу, вчинила безлад, розбила комп’ютерну та іншу оргтехніку і втекла з місця події.

Зі слів представниці штабу, з офісу нічого не зникло. Подія сталась у селищі Окни.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Окнянського відділу поліції та кінологи. Вживаються заходи по встановленню обставин події та особи, яка вчинила правопорушення.

Нагадаємо, вісім кандидатів у президенти попросили про надання їм охорони з боку поліції.

Українські Національні Новини

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