В Одесской области разгромили штаб кандидата в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Одесской области полиция расследует факт повреждения имущества предвыборного штаба кандидата в президенты Украины. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
Согласно данным полиции, сегодня ночью неизвестный, повредив входную дверь, проник в помещение офиса, совершив беспорядок, разбил компьютерную и другую оргтехнику и скрылся с места происшествия.
По словам представительницы штаба, из офиса ничего не пропало. Событие произошло в поселке Окны.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Окнянского отдела полиции и кинологи. Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, совершившего правонарушение.
Напомним, восемь кандидатов в президенты попросили о предоставлении им охраны со стороны полиции.