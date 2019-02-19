В Одесской области разгромили штаб кандидата в президенты

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59430 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124971 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126604 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127639 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124131 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157406 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117748 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141356 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145232 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одесской области разгромили штаб кандидата в президенты

В Одесской области разгромили штаб кандидата в президенты

Киев  •  УНН

 • 12697 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Одесской области полиция расследует факт повреждения имущества предвыборного штаба кандидата в президенты Украины. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

Согласно данным полиции, сегодня ночью неизвестный, повредив входную дверь, проник в помещение офиса, совершив беспорядок, разбил компьютерную и другую оргтехнику и скрылся с места происшествия.

По словам представительницы штаба, из офиса ничего не пропало. Событие произошло в поселке Окны.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Окнянского отдела полиции и кинологи. Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, совершившего правонарушение.

Напомним, восемь кандидатов в президенты попросили о предоставлении им охраны со стороны полиции.

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