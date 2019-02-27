В Днепре пытались поджечь офис политической партии

Согласно данным полиции, 27 февраля в 3:30 неизвестный разбил стеклопакет на входной двери офиса приемной политической партии, после чего бросил в помещение зажигательную смесь. В результате возникло возгорание, которое быстро погасло и не нанесло существенный вред.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в дальнейшем они будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к повреждению имущества, выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Одесской области неизвестные разгромили штаб кандидата в президенты.