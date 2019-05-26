"Черноморец" обыграл "Ворсклу" и поднялся со дна таблицы УПЛ

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В рамках предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу полтавская “Ворскла” дома сыграла с одесским “Черноморцем”, сообщает корреспондент УНН.

На перерыв команды ушли при преимуществе одесситов, которые отличились однажды. Командная атака закончилась прострелом с правой бровки на Владимира Коваля. Нападающий ловко отправил мяч в сетку.

Юрий Коломоец ударом головой от штанги сумел выровнять цифры на табло. Победный гол забил Танчик, который направил игровой снаряд под дальнюю штангу на 64 минуте — 2:1 в пользу “Черноморца”.

Стоит отметить, что “Ворскла” осталась с 41 очками, а “Черноморец” поднялись с последней ступеньки обогнал “Арсенал” на два пункта — 28 и 26.

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