"Черноморец" обыграл "Ворсклу" и поднялся со дна таблицы УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В рамках предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу полтавская “Ворскла” дома сыграла с одесским “Черноморцем”, сообщает корреспондент УНН.
На перерыв команды ушли при преимуществе одесситов, которые отличились однажды. Командная атака закончилась прострелом с правой бровки на Владимира Коваля. Нападающий ловко отправил мяч в сетку.
Юрий Коломоец ударом головой от штанги сумел выровнять цифры на табло. Победный гол забил Танчик, который направил игровой снаряд под дальнюю штангу на 64 минуте — 2:1 в пользу “Черноморца”.
Стоит отметить, что “Ворскла” осталась с 41 очками, а “Черноморец” поднялись с последней ступеньки обогнал “Арсенал” на два пункта — 28 и 26.