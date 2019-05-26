"Чорноморець" обіграв "Ворсклу" та піднявся з дна таблиці УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В рамках передостаннього 31-го туру чемпіонату України з футболу полтавська “Ворскла” вдома зіграла із одеським “Чорноморцем”, повідомляє кореспондент УНН.
На перерву команди пішли за переваги одеситів, які відзначилися одного разу. Командна атака закінчилася прострілом з правої бровки на Володимира Коваля. Нападник вправно відправив м’яч до сітки.
Юрій Коломоєць ударом головою від штанги зумів вирівняти цифри на табло. Переможний гол забив Танчик, який направив ігровий снаряд під дальню штангу на 64 хвилині — 2:1 на користь “Чорноморця”.
Варто зазначити, що “Ворскла” залишилась із 41 очками, а “Чорноморець” піднялися з останньої сходинки обігнав “Арсенал” на два пункти — 28 і 26.