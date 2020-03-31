Черногория ввела комендантский час из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черногории ввели режим комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса. Он будет действовать с 19:00 и до 5:00 в будние дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTCG.
"Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям решил сегодня запретить гражданам покидать свои дома в будние дни с 19:00 до 5:00 и в выходные с 1:00 в субботу в 5:00 в понедельник утром", - говорится в сообщении.
Так, ограничения не действуют на работников служб, выполняющих регулярные задачи и предоставляют услуги государственного значения.
Сообщается, что во время комендантского часа разрешается только выход на улицу для выгула домашних животных, но не более чем на один час.
За нарушение ограничений грозит уголовная ответственность.
Напомним, что Болгария из-за коронавируса откладывает вступление в еврозону.