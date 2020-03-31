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Чорногорія ввела комендантську годину через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Чорногорії ввели режим комендантської години для боротьби з поширенням коронавірусу. Він діятиме з 19:00 і до 5:00 в будні дні. Про це повідомляє УНН із посиланням на RTCG.

Чорногорія ввела комендантську годину через коронавірус

"Національний координаційний орган з інфекційних захворювань вирішив сьогодні заборонити громадянам залишати свої будинки в будні дні з 19:00 до 5:00 і у вихідні з 1:00 в суботу до 5:00 у понеділок вранці", - йдеться у повідомленні.

Так, обмеження не діють на працівників служб, які виконують регулярні завдання і надають послуги державного значення.

Повідомляється, що під час комендантської години дозволяється тільки вихід на вулицю для вигулу домашніх тварин, але не довше ніж на одну годину.

За порушення обмежень загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що Болгарія через коронавірус відкладає вступ в єврозону.

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