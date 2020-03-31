Болгария из-за коронавируса откладывает вступление в еврозону

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56295 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65718 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79436 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78250 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102115 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83593 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102343 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105751 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130838 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130290 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Актуальное
Болгария из-за коронавируса откладывает вступление в еврозону

Болгария из-за коронавируса откладывает вступление в еврозону

Киев  •  УНН

 • 13678 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Из-за пандемии коронавируса Болгарии придется отложить начало запланированного на июль процесса присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM-2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом на пути вступления страны в зону евро. Об этом заявил Димитр Радев, глава Болгарского народного банка (БНБ) - Центробанка страны, передает УНН со ссылкой на DW.

Временные рамки для "этого первого шага больше не являются реалистичными", подчеркнул он. При этом Радев выразил уверенность, что, если работа будет продолжена на уровне политиков, а также институционально - в том числе и со стороны БНБ - "несмотря на очень сложные экономические условия, в которых мы находимся, отсрочка до 2021 года не будет фатальной".

При этом, подчеркнул глава Центробанка, отсрочка не означает отказ. По его словам, последнее повлекло бы за собой необходимость "прождать еще целый новый цикл", а он может растянуться на десять лет, в течение которых формула "восстановление экономики - стабилизация - низкие доходы" будет сохраняться. Подобная ошибка была допущена во время финансового кризиса 2008 года. "Мы не должны повторить эту ошибку еще раз, так как цена для людей и бизнеса будет на этот раз значительно выше", - уверен глава БНБ.

Напомним, Италия заблокировала решение саммита ЕС насчет борьбы с последствиями кризиса.

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