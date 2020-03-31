Болгария из-за коронавируса откладывает вступление в еврозону

Временные рамки для "этого первого шага больше не являются реалистичными", подчеркнул он. При этом Радев выразил уверенность, что, если работа будет продолжена на уровне политиков, а также институционально - в том числе и со стороны БНБ - "несмотря на очень сложные экономические условия, в которых мы находимся, отсрочка до 2021 года не будет фатальной".

При этом, подчеркнул глава Центробанка, отсрочка не означает отказ. По его словам, последнее повлекло бы за собой необходимость "прождать еще целый новый цикл", а он может растянуться на десять лет, в течение которых формула "восстановление экономики - стабилизация - низкие доходы" будет сохраняться. Подобная ошибка была допущена во время финансового кризиса 2008 года. "Мы не должны повторить эту ошибку еще раз, так как цена для людей и бизнеса будет на этот раз значительно выше", - уверен глава БНБ.

Напомним, Италия заблокировала решение саммита ЕС насчет борьбы с последствиями кризиса.