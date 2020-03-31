Болгарія через коронавірус відкладає вступ в єврозону

Тимчасові рамки для "цього першого кроку більше не є реалістичними", підкреслив він. При цьому Радев висловив упевненість, що, якщо робота буде продовжена на рівні політиків, а також інституційно - в тому числі і з боку БНБ - "незважаючи на дуже складні економічні умови, в яких ми перебуваємо, відстрочка до 2021 року не фатальною".

При цьому, підкреслив глава Центробанку, відстрочка не означає відмову. За його словами, останнє спричинило б за собою необхідність "прочекати ще цілий новий цикл", а він може розтягнутися на десять років, протягом яких формула "відновлення економіки - стабілізація - низькі доходи" буде зберігатися. Подібна помилка була допущена під час фінансової кризи 2008 року. "Ми не повинні повторити цю помилку ще раз, так як ціна для людей і бізнесу буде на цей раз значно вищою", - упевнений глава БНБ.

Нагадаємо, Італія заблокувала рішення саміту ЄС щодо боротьби з наслідками коронавірусу.