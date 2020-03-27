Італія заблокувала рішення саміту ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте відкинув проект спільної заяви учасників саміту ЄС щодо ситуації з коронавірусом, назвавши його недостатнім. Італія наполягає на куди більш рішучій відповіді Євросоюза на кризу, цитує DW заяву Конте, оприлюднену ще до завершення саміту в четвер, 26 березня, передає УНН.
“Ми повинні відреагувати за допомогою інноваційних фінансових інструментів”, — підкреслив італійський прем’єр. За словами Конте, Італія і Іспанія дають Євросоюзу на це десять днів. Італія виступає за випуск спільних облігацій країнами єврозони для вишукування додаткових фінансових коштів на боротьбу з пандемією SARS-CoV-2. Німеччина не згодна з цим. Напередодні глави держав і урядів Франції, Італії, Іспанії та шести інших країн ЄС в спільному листі підтримали ідею випуску спільних облігацій.
“Ми повинні працювати над спільним борговим зобов’язанням, випущеним європейським фінансовим інститутом, щоб отримати фінансові кошти на ринку. Для забезпечення максимальної ефективності, необхідно випустити спільні облігації в достатньому обсязі і з тривалим терміном погашення”, — вказується в документі, який підписали також голови держав і урядів Португалії, Ірландії, Люксембургу, Словенії, Бельгії та Греції.
Нагадаємо, США випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.