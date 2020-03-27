Италия заблокировала решение саммита ЕС

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60883 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71070 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84603 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82915 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103237 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85663 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102633 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105850 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130915 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 14:51 • 70704 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103547 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109060 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107474 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107023 просмотра
Актуальное
Италия заблокировала решение саммита ЕС

Италия заблокировала решение саммита ЕС

Киев  •  УНН

 • 31448 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС по ситуации с коронавирусом, назвав его недостаточным. Италия настаивает на куда более решительном ответе Евросоюза на кризис, цитирует DW заявление Конте, опубликованное еще до завершения саммита в четверг, 26 марта, передает УНН.

“Мы должны отреагировать с помощью инновационных финансовых инструментов”, — подчеркнул итальянский премьер. По словам Конте, Италия и Испания дают Евросоюзу на это десять дней. Италия выступает за выпуск совместных облигаций странами еврозоны для изыскания дополнительных финансовых средств на борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Германия не согласна с этим. Накануне главы государств и правительств Франции, Италии, Испании и шести других стран ЕС в совместном письме поддержали идею выпуска совместных облигаций.

“Мы должны работать над общим долговым обязательствам, выпущенным европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке. Для обеспечения максимальной эффективности, необходимо выпустить совместные облигации в достаточном объеме и с длительным сроком погашения”, — указывается в документе, который подписали также главы государств и правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.

Напомним, США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

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