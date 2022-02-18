Чернобыльскую зону закрыли для туристов на неопределенный срок

Цитата

"С 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины", - написал Емельяненко.

Детали

По его словам, скорее всего это может быть связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью.

Дополнение

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Министерстве внутренних дел очень серьезно относятся к безопасности критической инфраструктуры в целом и в частности к безопасности ЧАЭС и зоны отчуждения, в которой не допустят организацию провокаций.