Чернобыльскую зону закрыли для туристов на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Чернобыльскую зону закроют для туристических посещений на неопределенный срок с 19 февраля. Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
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"С 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины", - написал Емельяненко.
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По его словам, скорее всего это может быть связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью.
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Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Министерстве внутренних дел очень серьезно относятся к безопасности критической инфраструктуры в целом и в частности к безопасности ЧАЭС и зоны отчуждения, в которой не допустят организацию провокаций.