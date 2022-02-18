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Чорнобильську зону закрили для туристів на невизначений строк

Чорнобильську зону закрили для туристів на невизначений строк

Київ • УНН

 • 18977 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Чорнобильську зону закриють для туристичних відвідувань на невизначений строк з 19 лютого. Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.

Цитата

"З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав Ємельяненко.

Деталі

За його словами, скоріше за все це може бути пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що у Міністерстві внутрішніх справ дуже серйозно ставляться до безпеки критичної інфраструктури загалом та зокрема до безпеки ЧАЕС та зони відчуження, в якій не допустять організацію провокацій.

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