Чорнобильську зону закрили для туристів на невизначений строк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Чорнобильську зону закриють для туристичних відвідувань на невизначений строк з 19 лютого. Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
Цитата
"З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав Ємельяненко.
Деталі
За його словами, скоріше за все це може бути пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.
Доповнення
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що у Міністерстві внутрішніх справ дуже серйозно ставляться до безпеки критичної інфраструктури загалом та зокрема до безпеки ЧАЕС та зони відчуження, в якій не допустять організацію провокацій.