У МВС не допустять використання Чорнобильської зони для провокацій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ дуже серйозно ставляться до безпеки критичної інфраструктури загалом та зокрема до безпеки ЧАЕС та зони відчуження, в якій не допустять організацію провокацій. Про це під час телемарофону до Дня єднання заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
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“Ми дуже серйозно ставимося до безпеки об'єктів критичної інфраструктури, а також виключення будь-яких сценаріїв використання Чорнобильської зони для провокації”, - заявив міністр.
За словами Монастирського, саме тому в зоні ЧАЕС було проведено спеціальні навчання.
“Ті навчання пройшли менше двох тижнів тому, на них були присутні сотні іноземних засобів масової інформації, і всі побачили, що відсіч буде у будь-якому разі швидка і жорстка”, - наголосив міністр.
Нагадаємо
На початку лютого у зоні відчуження, зокрема , у Прип'яті, підрозділи МВС України провели масштабні навчання. У місті Прип'ять силовики і рятувальники відпрацьовували взаємодію під час вуличного бою, злагодженість дій з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій у міських умовах та ліквідацію їх наслідків.