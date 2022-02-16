В МВД не допустят использования Чернобыльской зоны для провокаций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Министерстве внутренних дел очень серьезно относятся к безопасности критической инфраструктуры в целом и в частности к безопасности ЧАЭС и зоны отчуждения, в которой не допустят организацию провокаций. Об этом во время телемарофона ко Дню единения заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
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“Мы очень серьезно относимся к безопасности объектов критической инфраструктуры, а также исключению любых сценариев использования Чернобыльской зоны для провокации”, - заявил министр.
По словам Монастырского, именно поэтому в зоне ЧАЭС были проведены специальные учения.
“Те учения прошли менее двух недель назад, на них присутствовали сотни иностранных средств массовой информации, и все увидели, что отпор будет в любом случае быстрым и жестким”, - подчеркнул министр.
Напомним
В начале февраля в зоне отчуждения, в частности , в Припяти, подразделения МВД Украины провели масштабные учения. В городе Припять силовики и спасатели отрабатывали взаимодействие во время уличного боя, слаженность действий по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в городских условиях и ликвидацию их последствий.