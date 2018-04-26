Чернобыльский биосферный заповедник может стать международным проектом - Порошенко

По его словам, первые шаги по изменению философии отношения к загрязненной территории ЧАЭС уже сделано - создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Я просил бы рассмотреть предложение о направлении части средств и на нужды Чернобыльского биосферного заповедника. Я не исключаю, что это также может стать международным проектом. В прошлом году, когда мы были здесь с президентом Беларуси, мы четко об этом договорились", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко рассказал, как Украина получит "ядерную независимость" от России.