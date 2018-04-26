Чорнобильський біосферний заповідник може стати міжнародним проектом - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Чорнобильський біосферний заповідник може стати міжнародним проектом. Про це під час наради до 32-ї річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
З його слів, перші кроки щодо зміни філософії ставлення до забрудненої території ЧАЕС вже зроблено - створений Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
"Я просив би розглянути пропозицію щодо спрямування частини коштів і на потреби Чорнобильського біосферного заповідника. Я не виключаю, що це також може стати міжнародним проектом. Минулого року, коли ми були тут з президентом Білорусі, ми чітко про це домовились", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, Порошенко розповів, як Україна отримає "ядерну незалежність" від Росії.