Черный ритуальный бизнес в Киеве. Знает ли о нем власть?

Согласно реестру, ее владельцем является Александр Негода. Он —первый вице-президент федерации бокса Киева, и член партии “УДАР”, от которой баллотировался в 2020 году на местных выборах.

Но интересна эта компания не только статусом своего владельца, а прежде всего своей работой. В сюжете говорится, что не смотря на то, что компания не имеет ни рекламы в интернете, ни сети ритуальных магазинов или офисов, от момента создания она начала занимать монопольное положение на рынке ритуальных услуг столицы, а стоимость ее услуг в пять раз превышает цены государственных моргов.

Журналисты выяснили, что сразу после создания в июне, “Ритуал911” смогла получить эксклюзивный договор на сотрудничество с 8-й клинической больницей столицы, в патологоанатомическое отделение которой начала массово свозить тела умерших киевлян из Оболонского района. В расследовании автор приводит интересные факты того, откуда эта компания берет тела умерших киевлян. Несколько людей которые сталкивались с работой “Ритуал911” откровенно говорят что после звонка на 102 и 103, о том что в квартире умер человек, вместе с правоохранителями, без приглашения появляются спортивные молодые люди с бейджами “Ритуал911” и навязывают свои услуги по космическим тарифам. За хранение тела в морге они берут 2500 грн., за его доставку целых 1700 грн., и даже снос умершего человека по лестнице они считают по 50 грн, за 1 этаж. За одного грузчика. В больнице отказались предоставлять комментарии о сотрудничестве с компанией. Владелец же компании Александр Негода тоже ничего не прояснил.

Реакции самого Виталия Кличко на этот материал сейчас нету, но все выглядит так, будто его окружение пытается взять под контроль нелегальный ритуальный рынок столицы. Более подробно с расследованием, вы можете ознакомиться на странице автора.