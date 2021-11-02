Чорний ритуальний бізнес у Києві. Чи знає про нього влада?

Згідно реєстру, її власником є Олександр Негода. Він — перший віцепрезидент федерації боксу Києва, та член партії “УДАР”, від якої балотувався у 2020 році на місцевих виборах.

Але цікава ця компанія не тільки статусом свого власника, а передусім своєю роботою. В сюжеті йдеться, що не дивлячись на те, що компанія не має а ні реклами в інтернеті, а ні мережі ритуальних магазинів або офісів, від моменту створення вона почала займати монопольне становище на ринку ритуальних послуг столиці, а вартість її послуг у п’ять разів перевищує ціни державних моргів.

Журналісти з’ясували, що одразу після створення у червні, “Ритуал911” змогла отримати ексклюзивний договір на співробітництво із 8-ю клінічною лікарнею столиці, в патологоанатомічне відділення якої почала масово звозити тіла померлих киян з Оболонського району. У розслідуванні автор наводить цікаві факти того, звідки ця компанія бере тіла померлих киян. Кілька людей які стикалися з роботою “Ритуал911” відверто кажуть що після дзвінка на 102 та 103, про те що в квартирі померла людина, разом із правоохоронцями, без запрошення, з’являються спортивні молодики із бейджами “Ритуал911” та нав’язують свої послуги по космічним тарифам. За зберігання тіла в моргу вони беруть 2500 грн., за його доставку цілих 1700 грн., та навіть знесення померлої людини сходами вони рахують по 50 грн, за 1 поверх. За одного вантажника. В лікарні відмовилися надавати коментарі про співробітництво з компанією. Власник же компанії Олександр Негода теж нічого не прояснив.

Реакції самого Віталія Кличка на цей матеріал поки немає, але все виглядає так, ніби його оточення намагається взяти під контроль нелегальний ритуальний ринок столиці. Більш детально з розслідуванням, ви можете ознайомитись на сторінці автора.