"Черная пятница" по-украински: ритуальные агентства оказались не готовы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября, в мире и Украине отмечают день безумных скидок "черную пятницу". УНН решил разобраться на все ли услуги распространяются скидки.
Сегодня УНН обзвонил с десяток агентств ритуальных услуг для того, чтобы узнать есть ли у них скидки в "черную пятницу". Однако украинские ритуальные агентства в этом году не подготовились.
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В большинстве агентств нам ответили, что они предоставляют услуги, на которые скидок нет, и только в одном нам предложили скидку при покупке саркофага на сумму более 60 000 гривен.
Напомним, сегодня в мире и Украине наступил традиционный день погони за скидками.
Напомним, в пятницу, 23 ноября, украинцы присоединятся к мировому марафону в погоне за скидками - в день, который в 60-е годы прошлого столетия в США окрестили "черной пятницей". А уже на следующий день Украина должна посвятить чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.