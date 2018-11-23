"Чорна п’ятниця" по-українськи: ритуальні агентства виявилися не готовими

Сьогодні УНН обдзвонив з десяток агентств ритуальних послуг для того, щоб дізнатися чи є в них знижки у "чорну п’ятницю". Однак українські ритуальні агентства цього року не підготувалися.

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У більшості агентств нам відповіли, що вони надають послуги, на які знижок немає, і лише в одному нам запропонували знижку при купівлі саркофагу на суму понад 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, сьогодні у світі та Україні настав традиційний день гонитви за знижками.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 листопада, українці доєднаються до світового марафону в гонитві за знижками — у день, який у 60-ті роки минулого сторіччя у США охрестили “чорною п’ятницею”. А вже наступного дня Україна має присвятити вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.