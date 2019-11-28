Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки

"Ничего не изменилось за последние годы, кроме того, что упала покупательная способность, а это значит, что реальных скидок будет меньше, чем раньше", - сказал Дорошенко.

По его словам, необходимости устраивать большие распродажи нет, поскольку людей, которые могут себе позволить что-то купить, становится все меньше, или их количество не меняется.

"Поэтому у нас и не работает черная пятница", - добавил Дорошенко.

Однако, он отметил, что реальные скидки все же можно будет встретить в "черную пятницу".

"Например, в торгово-развлекательных центрах, ведь в договорах аренды часто прописано, что они должны делать скидки, и есть люди, которые контролируют, реальные они или нет. Кроме того, многие компании не могут платить за аренду, поэтому они перешли от фиксированной оплаты к комбинированной, или процентной. Это означает, что ТРЦ получает процент от объемов продаж, поэтому он заинтересован в том, чтобы продаж было больше. А значит, он будет контролировать скидки", - рассказал Дорошенко.

Также он посоветовал сравнивать цены на желаемый товар перед распродажей.

"Планируете что-то приобрести - всегда сравнивайте цены, которые были раньше, и которые на данный момент. Если мне обещают скидку, которой на самом деле нет, то я в этот магазин никогда не вернусь. Если люди будут поступать аналогично, то фактически делать маркетинговые скидки никто не будет, а когда человека обманули, а он все равно возвращается, то его и дальше будут обманывать", - рассказал Дорошенко.

Кроме того, эксперт рассказал, на какую категорию товаров обычно делают настоящие скидки.

"Реальные скидки можно ожидать на электронику, одежду и обувь. Это то, что пользуется спросом среди украинцев", - сказал Дорошенко.

Напомним, УНН решил выяснить, какие товары предлагают мировые гиганты онлайн-торговли и известные бренды в "черную пятницу".