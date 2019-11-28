Чорна п'ятниця: експерт розповів, чи варто розраховувати на справжні знижки

"Нічого не змінилося за останні роки, окрім того, що впала купівельна спроможність, а це означає, що реальних знижок буде менше, ніж раніше", - сказав Дорошенко.

За його словами, необхідності влаштовувати великі розпродажі немає, оскільки людей, які можуть собі дозволити щось купити, стає все менше, або їх кількість не змінюється.

"Тому в нас і не працює чорна п’ятниця", - додав Дорошенко.

Проте, він зазначив, що реальні знижки все ж можна буде зустріти в "чорну п'ятницю".

"Наприклад, у торговельно-розважальних центрах, адже в договорах оренди часто прописано, що вони повинні зробити знижки, і є люди, які контролюють, реальні вони чи ні. Окрім того, багато компаній не можуть платити за оренду, тому вони перейшли від фіксованої оплати до комбінованої, або відсоткової. Це означає, що ТРЦ отримує відсоток від обсягів продажу, тому він зацікавлений у тому, щоб продажів було більше. А значить, він буде контролювати знижки", - розповів Дорошенко.

Також він порадив порівнювати ціни на бажаний товар перед розпродажем.

"Плануєте щось придбати - завжди порівнюйте ціни, які були раніше, і які є наразі. Якщо мені обіцяють знижку, якої насправді немає, то я до цього магазину ніколи не повернуся. Якщо люди будуть чинити аналогічно, то фактично робити маркетингові знижки ніхто не буде, а коли людину обманули, а вона все одно повертається, то її і далі будуть обдурювати", - розповів Дорошенко.

Окрім того, експерт розповів, на яку категорію товарів зазвичай роблять справжні знижки.

"Реальні знижки можна очікувати на електроніку, одяг та взуття. Це те, що має попит серед українців", - сказав Дорошенко.

Нагадаємо, УНН вирішив з'ясувати, які товари пропонують світові гіганти онлайн-торгівлі і найвідоміші бренди в "чорну п'ятницю".