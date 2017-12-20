Почему от украинцев скрывают побочные действия лекарственных препаратов - мнения

По мнению авторов законодательной инициативы, данные о том, как препарат действует на пациента, должны быть общедоступны. Такая практика сделает невозможным вранье в инструкциях по применению и позволит искоренить схемы регистрации лекарств с недоказанной эффективностью.

Как рассказала нардеп Ольга Богомолец, в настоящее время в Украине ежегодно проводится около 200 клинических испытаний, однако их результаты никому, кроме производителей и нескольких ответственных лиц в Минздраве, не известны.

“Если необходимость защиты определенной информации о технологии изготовления лекарств можно понять, то запрет разглашения результатов исследований — нонсенс. Общество имеет право знать, что ему предлагают употреблять”, — считает политик.

Нардеп Константин Ярынич, в свою очередь, отметил, что информация о доклинических и клинических испытаниях препарата необходима врачу. Понимая особенности своего пациента и имея полные данные о лекарстве, медик сможет максимально эффективно подбирать лечение.

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Секретность протоколов об исследованиях лекарств Илья Кива связывает с существованием “фармацевтической мафии”. Политик уверен, что в стране действует целая коррупционная структура, которая занимается регистрацией сомнительных препаратов с недоказанной эффективностью, но за большие деньги.

“Засекречивание точных данных о побочных действиях препаратов — это продолжение истории фармацевтической мафии, с которой я в свое время боролся, будучи на должности начальника департамента противодействия наркопреступности. Сегодня наркомафия одета в белые халаты и посажена в теплые государственные кабинеты. Все, что связано с фармакологией, — это и есть хорошо отлаженная мафия, которая направлена на уничтожение людей. Это мафия внутри государства, и это неприкосновенная каста, которая никогда и никем не была тронута”, — заявил И.Кива.

Он также отметил, что коррупционные схемы с лекарствами в Украине со сменой руководителей уполномоченных госорганов никуда не деваются.

“Ничего не меняется со сменой руководства по одной простой причине — у нас есть и депутаты, и министерство, а это — целая структура отлаженного механизма, и изменение одного-двух человек ничего не меняет. Суммы финансовых потоков исчисляются десятками миллионов долларов в месяц”, — уточнил политик.

При этом он отметил, что в цепочках регистрации сомнительных препаратов часто фигурируют посреднические (консалтинговые) фирмы.

“Это все одна хорошо отлаженная схема, цепочка по заработку коррупционных денег. Страшных денег, потому что все эти деньги направлены на уничтожение нации”, — добавил он.

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По словам нардепа Олега Мусия, посреднические фирмы, которые, как правило предоставляют услугу регистрации препарата производителю, существуют для “передачи взяток”.

“Я думаю что консалтинговые компании в этих процессах (регистрации сомнительных лекарств — ред.) — это посредники между фармфирмами для заноса денег чиновникам и сокрытия той или иной информации, к сожалению”, — сказал политик.

По поводу закрытости информации о результатах клинических исследований препаратов О.Мусий отметил, что засекречиванию подлежат только данные о физлице, принимавшем участие в исследовании, но результаты испытания лекарства должны быть доступны каждому украинцу.

“Украинцы должны иметь доступ к обобщенной информации о клинических исследованиях. Без персонализации”, — уточнил он.

При этом депутат подчеркнул, что Государственный экспертный Центр Минздрава Украины сегодня действительно является “очень закрытой структурой”, которая даже министру отказывает в предоставлении объективной информации о лекарственных препаратах.

“Когда я был министром здравоохранения, я просил для ознакомления досье по одному медицинскому препарату, потому что было много жалоб на его побочные действия. И ГЭЦ мне как министру отказал в предоставлении информации.

Недопустимо, чтобы от украинцев прятали данные о побочных действиях лекарств. Общую информацию (кроме коммерческой) должны иметь все”, — рассказал О.Мусий.

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Таким образом, чтобы исправить ситуацию и разрушить возможные схемы регистрации опасных лекарств, депутаты попробуют заставить ГЭЦ рассекретить протоколы доклинических и результаты клинических испытаний препаратов.

Когда соответствующий законопроект (№4074 ) внесут в зал для голосования во втором чтении, пока неизвестно,

Напомним, что правоохранители уличили чиновников Государственного экспертного Центра Минздрава в регистрации сомнительных препаратов с нарушением процедуры регистрации. По этому факту было открыто уголовное производство. Главу ГЭЦ Татьяну Думенко в рамках расследования еще не допрашивали, однако одному из ее подчиненных уже вручили сообщение о подозрении.

Добавим, что ГЭЦ Минздрава действительно сотрудничает с посредническими консалтинговыми компаниями при регистрации лекарств. В частности, среди таких компаний — фирма “Фармагейт”, параллельно работающая и в России. Информация об этом доступна на официальном сайте компании. Некоторые политики уже призвали детально изучить работу таких фирм с государственными учреждениями Украины и, возможно, даже ввести против них антироссийские санкции СНБО.