Чому від українців приховують побічні дії лікарських препаратів - думки

На думку авторів законодавчої ініціативи, дані про те, як препарат діє на пацієнта, повинні бути доступними для широкого загалу. Така практика унеможливить брехню в інструкціях із застосування і дозволить викорінити схеми реєстрації ліків з недоведеною ефективністю.

Як розповіла нардеп Ольга Богомолець, зараз в Україні щорічно проводиться близько 200 клінічних випробувань, проте їх результати нікому, крім виробників і декількох відповідальних осіб в Міністерстві охорони здоров’я, невідомі.

“Якщо необхідність захисту певної інформації про технологію виготовлення ліків можна зрозуміти, то заборона розголошення результатів досліджень — нонсенс. Суспільство має право знати, що йому пропонують вживати”, — вважає політик.

Нардеп Костянтин Яриніч, у свою чергу, зазначив, що інформація про доклінічні та клінічні випробування препарату необхідна лікарю. Розуміючи особливості свого пацієнта і маючи повні дані про ліки, медик зможе максимально ефективно підбирати лікування.

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Секретність протоколів про дослідження ліків Ілля Ківа пов’язує з існуванням “фармацевтичної мафії”. Політик упевнений, що в країні діє ціла корупційна структура, яка займається реєстрацією сумнівних препаратів з недоведеною ефективністю, але за великі гроші.

“Засекречування точних даних про побічну дію препаратів — це продовження історії фармацевтичної мафії, з якою я свого часу боровся, будучи на посаді начальника департаменту протидії наркозлочинності. Сьогодні наркомафія одягнена в білі халати і посаджена в теплі державні кабінети. Все, що пов’язано з фармакологією, — це і є добре налагоджена мафія, яка спрямована на знищення людей. Це мафія всередині держави, і це недоторкана каста, яку ніколи і ніхто не чіпав”, - заявив І.Ківа.

Він також зазначив, що корупційні схеми з ліками в Україні зі зміною керівників уповноважених держорганів нікуди не діваються.

“Нічого не змінюється зі зміною керівництва з однієї простої причини — у нас є і депутати, і міністерство, а це — ціла структура налагодженого механізму, і зміна однієї-двох осіб нічого не змінює. Суми фінансових потоків обчислюються десятками мільйонів доларів в місяць”, - уточнив політик.

При цьому він зазначив, що в ланцюжках реєстрації сумнівних препаратів часто фігурують посередницькі (консалтингові) фірми.

“Це все одна добре налагоджена схема, ланцюжок із заробітку корупційних грошей. Страшних грошей, тому що всі ці гроші спрямовані на знищення нації”, - додав він.

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За словами нардепа Олега Мусія, посередницькі фірми, які, як правило, надають послугу реєстрації препарату виробникові, існують для “передачі хабарів”.

“Я думаю, що консалтингові компанії в цих процесах (реєстрації сумнівних ліків — ред.) — це посередники між фармфірмами для занесення грошей чиновникам і приховування тієї чи іншої інформації, на жаль”, — сказав політик.

З приводу закритості інформації про результати клінічних досліджень препаратів О.Мусій відзначив, що засекречування підлягають тільки дані про фізособу, що брала участь в дослідженні, але результати випробування ліків повинні бути доступні кожному українцю.

“Українці повинні мати доступ до узагальненої інформації про клінічні дослідження. Без персоналізації”, - уточнив він.

При цьому депутат підкреслив, що Державний експертний Центр МОЗ України сьогодні дійсно є “дуже закритою структурою”, яка навіть міністру відмовляє в наданні об’єктивної інформації про лікарські препарати.

“Коли я був міністром охорони здоров’я, я просив для ознайомлення досьє на один медичний препарат, тому що було багато скарг на його побічні дії. І ДЕЦ мені як міністру відмовив у наданні інформації.

Неприпустимо, щоб від українців ховали дані про побічні дії ліків. Загальну інформацію (крім комерційної) повинні мати всі”, - розповів О.Мусій.

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Таким чином, щоб виправити ситуацію і зруйнувати можливі схеми реєстрації небезпечних ліків, депутати спробують змусити ДЕЦ розсекретити протоколи доклінічних і результати клінічних випробувань препаратів.

Коли відповідний законопроект (№4074) внесуть в зал для голосування в другому читанні, поки невідомо,

Нагадаємо, що правоохоронці викрили чиновників Державного експертного Центру МОЗ в реєстрації сумнівних препаратів з порушенням процедури реєстрації. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Главу ДЕЦ Тетяну Думенко в рамках розслідування ще не допитували, проте одному з її підлеглих вже вручили повідомлення про підозру.

Додамо, що ДЕЦ МОЗ дійсно співпрацює з посередницькими консалтинговими компаніями при реєстрації ліків. Зокрема, серед таких компаній — фірма “Фармагейт”, яка паралельно працює і в Росії. Інформація про це доступна на офіційному сайті компанії. Деякі політики вже закликали детально вивчити роботу таких фірм з державними установами України та, можливо, навіть ввести проти них антиросійські санкції РНБО.