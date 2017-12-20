Чому від українців приховують побічні дії лікарських препаратів - думки

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 167803 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 169689 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 299776 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 210710 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 312226 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208783 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235779 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253748 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246328 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136185 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99118 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 53803 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 45945 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132029 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 40657 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132029 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 167803 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 299779 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 312226 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277399 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99118 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86380 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123219 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140504 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145877 перегляди
Актуальне
Чому від українців приховують побічні дії лікарських препаратів - думки

Чому від українців приховують побічні дії лікарських препаратів - думки

Київ • УНН

 • 33606 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Верховній Раді до другого читання готують законопроект №4074 про доступ до інформації про доклінічні та клінічні випробування лікарських препаратів. Сьогодні в Україні, на відміну від західних країн, ці дані не підлягають розголошенню. Однак саме в документах про дослідження міститься вичерпна інформацію про реальний вплив ліків на організм людини, передає УНН.

На думку авторів законодавчої ініціативи, дані про те, як препарат діє на пацієнта, повинні бути доступними для широкого загалу. Така практика унеможливить брехню в інструкціях із застосування і дозволить викорінити схеми реєстрації ліків з недоведеною ефективністю.

Як розповіла нардеп Ольга Богомолець, зараз в Україні щорічно проводиться близько 200 клінічних випробувань, проте їх результати нікому, крім виробників і декількох відповідальних осіб в Міністерстві охорони здоров’я, невідомі.

“Якщо необхідність захисту певної інформації про технологію виготовлення ліків можна зрозуміти, то заборона розголошення результатів досліджень — нонсенс. Суспільство має право знати, що йому пропонують вживати”, — вважає політик.

Нардеп Костянтин Яриніч, у свою чергу, зазначив, що інформація про доклінічні та клінічні випробування препарату необхідна лікарю. Розуміючи особливості свого пацієнта і маючи повні дані про ліки, медик зможе максимально ефективно підбирати лікування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельно небезпечні ліки можуть вільно продаватися в Україні

Секретність протоколів про дослідження ліків Ілля Ківа пов’язує з існуванням “фармацевтичної мафії”. Політик упевнений, що в країні діє ціла корупційна структура, яка займається реєстрацією сумнівних препаратів з недоведеною ефективністю, але за великі гроші.

“Засекречування точних даних про побічну дію препаратів — це продовження історії фармацевтичної мафії, з якою я свого часу боровся, будучи на посаді начальника департаменту протидії наркозлочинності. Сьогодні наркомафія одягнена в білі халати і посаджена в теплі державні кабінети. Все, що пов’язано з фармакологією, — це і є добре налагоджена мафія, яка спрямована на знищення людей. Це мафія всередині держави, і це недоторкана каста, яку ніколи і ніхто не чіпав”, - заявив І.Ківа.

Він також зазначив, що корупційні схеми з ліками в Україні зі зміною керівників уповноважених держорганів нікуди не діваються.

“Нічого не змінюється зі зміною керівництва з однієї простої причини — у нас є і депутати, і міністерство, а це — ціла структура налагодженого механізму, і зміна однієї-двох осіб нічого не змінює. Суми фінансових потоків обчислюються десятками мільйонів доларів в місяць”, - уточнив політик.

При цьому він зазначив, що в ланцюжках реєстрації сумнівних препаратів часто фігурують посередницькі (консалтингові) фірми.

“Це все одна добре налагоджена схема, ланцюжок із заробітку корупційних грошей. Страшних грошей, тому що всі ці гроші спрямовані на знищення нації”, - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Думенко розповіла про співпрацю ДЕЦ з консалтинговою компанією, що працює в РФ

За словами нардепа Олега Мусія, посередницькі фірми, які, як правило, надають послугу реєстрації препарату виробникові, існують для “передачі хабарів”.

“Я думаю, що консалтингові компанії в цих процесах (реєстрації сумнівних ліків — ред.) — це посередники між фармфірмами для занесення грошей чиновникам і приховування тієї чи іншої інформації, на жаль”, — сказав політик.

З приводу закритості інформації про результати клінічних досліджень препаратів О.Мусій відзначив, що засекречування підлягають тільки дані про фізособу, що брала участь в дослідженні, але результати випробування ліків повинні бути доступні кожному українцю.

“Українці повинні мати доступ до узагальненої інформації про клінічні дослідження. Без персоналізації”, - уточнив він.

При цьому депутат підкреслив, що Державний експертний Центр МОЗ України сьогодні дійсно є “дуже закритою структурою”, яка навіть міністру відмовляє в наданні об’єктивної інформації про лікарські препарати.

“Коли я був міністром охорони здоров’я, я просив для ознайомлення досьє на один медичний препарат, тому що було багато скарг на його побічні дії. І ДЕЦ мені як міністру відмовив у наданні інформації.

Неприпустимо, щоб від українців ховали дані про побічні дії ліків. Загальну інформацію (крім комерційної) повинні мати всі”, - розповів О.Мусій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, як в Державному експертному центрі реєструють сумнівні препарати

Таким чином, щоб виправити ситуацію і зруйнувати можливі схеми реєстрації небезпечних ліків, депутати спробують змусити ДЕЦ розсекретити протоколи доклінічних і результати клінічних випробувань препаратів.

Коли відповідний законопроект (№4074) внесуть в зал для голосування в другому читанні, поки невідомо,

Нагадаємо, що правоохоронці викрили чиновників Державного експертного Центру МОЗ в реєстрації сумнівних препаратів з порушенням процедури реєстрації. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Главу ДЕЦ Тетяну Думенко в рамках розслідування ще не допитували, проте одному з її підлеглих вже вручили повідомлення про підозру.

Додамо, що ДЕЦ МОЗ дійсно співпрацює з посередницькими консалтинговими компаніями при реєстрації ліків. Зокрема, серед таких компаній — фірма “Фармагейт”, яка паралельно працює і в Росії. Інформація про це доступна на офіційному сайті компанії. Деякі політики вже закликали детально вивчити роботу таких фірм з державними установами України та, можливо, навіть ввести проти них антиросійські санкції РНБО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,045.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,055.40
Ethereum
$2,001.14