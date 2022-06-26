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Почему сегодня путин обстреливал Украину? Советник главы МВД о возможных причинах

Киев • УНН

 • 2310723 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив назвал три возможных причины сегодняшних интенсивных обстрелов, которые оккупанты совершили по украинской столице, пишет УНН.

Детали

Во-первых, по мнению советника, США, Канада, Великобритания и Япония вводят запрет на импорт российского золота. Франция поддержала эти шаги, но пока решение не приняла. ЕС попросил подробнее изучить этот вопрос. Потери российского бюджета от такого решения, по словам Андрусива, составляют 15 млрд долларов в год.

Во-вторых, говорит он, британский премьер Борис Джонсон пообещал сегодня надавить на Макрона и Шольца, чтобы отговорить их от навязывания Украине «плохого мира».

«Думаю после утреннего обстрела у Макрона и Шольца уменьшилось аргументов для своей позиции», - отметил Андрусив.

В-третьих, он заметил что сегодня – последний день оплаты 100 млн долларов по внешнему долгу рф. Поскольку путин запретил это делать в долларах — завтра, скорее всего, начнется дефолт россии.

«А вот это уже серьезно, а не разные «недосанкции», - считает Андрусив.

Напомним

Сегодня около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. В результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб по меньшей мере один человек.

Также одна из российских ракет попала в частный детский сад на улице Половецкой.

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