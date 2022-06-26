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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чому сьогодні путін обстрілював Україну? Радник глави МВС про можливі причини

Чому сьогодні путін обстрілював Україну? Радник глави МВС про можливі причини

Київ • УНН

 • 2310727 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів назвав три можливі причини сьогоднішніх інтенсивних обстрілів, які окупанти здійснили по українській столиці, пише УНН.

Деталі

По-перше, на думку радника, США, Канада, Велика Британія і Японія запроваджують заборону на імпорт російського золота. Франція підтримала ці кроки, але поки рішення не ухвалила. ЄС попросив детальніше вивчити це питання. Втрати російського бюджету від такого рішення, зі слів Андрусіва, становлять 15 млрд доларів на рік.

По-друге, каже він, британський прем'єр Борис Джонсон пообіцяв сьогодні надавити на Макрона і Шольца, щоб відмовити їх від нав’язування Україні «поганого миру».

«Думаю після ранкового обстрілу в Макрона і Шольца поменшало аргументів для своєї позиції», - зазначив Андрусів.

По-третє, він зауважив що сьогодні - останній день оплати 100 млн доларів по зовнішньому боргу рф. Оскільки путін заборонив це робити в доларах — завтра скоріше за все розпочнеться дефолт росії.

«А ось це вже серйозно, а не різні «недосанкції», - вважає Андрусів.

Нагадаємо

Сьогодні близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина.

Також одна з російських ракет влучила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.

Українські Національні Новини

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