росія за кілька годин від першого дефолту за століття - Bloomberg

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Як зазначає агентство, у неділю ввечері закінчується пільговий період із виплати пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції.

Офіційної заяви про дефолт не буде, пише Bloomberg, а росія вже заперечує це позначення, проте якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці настане "подія дефолту" (дослівно з англ. – an “event of default”), згідно з документами з облігацій.

Журналісти зазначають, що це в основному символічна подія, враховуючи, що росія вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм у більшості країн світу. Однак це показує, як США, Європа та інші країни «закрутили гайки» для Москви з моменту початку вторгнення в лютому, щоб унеможливити ведення росією нормальної фінансової діяльності.

Для росії це буде перший дефолт з 1918 року. На початку цього року країна була дуже близькою до такого моменту, але їй вдалося врятуватись в останній момент, перейшовши на інші способи оплати. Альтернативний шлях було перекрито у травні - всього за кілька днів до настання терміну виплати 100 мільйонів доларів - коли США закрили лазівку, яка дозволяла американським інвесторам отримувати платежі за суверенними облігаціями.

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Тепер питання полягає в тому, що буде далі, оскільки ринки зіткнулися з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який готовий та має ресурси, щоб заплатити, але не може.

"Оголошення дефолту - це символічна подія", - вважає економіст дослідницького інституту Nomura у Токіо Такахіді Кіучі.

"Російський уряд уже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз росія не може займати у більшості зарубіжних країн".

Оскільки санкції щодо російської влади, банків та приватних осіб перекривають все більше шляхів для платежів, росія стверджує, що вона виконала свої зобов'язання перед кредиторами, перевівши травневі платежі місцевому платіжному агенту, навіть якщо інвестори не мають коштів на власних рахунках.

Раніше цього тижня вона здійснила інші перекази в рублях, незважаючи на те, що облігації не передбачають такого способу оплати.

Міністр фінансів росії Антон Силуанов послався на "форс-мажорні обставини" як виправдання для зміни валюти, назвавши ситуацію "фарсом".

За словами юристів, які розмовляли з Bloomberg на початку цього місяця, юридичний аргумент форс-мажору історично не охоплює санкції.

Нагадаємо

25 травня США не продовжили дію ліцензії, що дозволяла росії обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

2 червня росія не виплатила 1,9 млн доларів нарахованих відсотків за суверенними облігаціями.