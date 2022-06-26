россия в нескольких часах от первого дефолта за столетие - Bloomberg

Детали

Как указывает агентство, в воскресенье вечером заканчивается льготный период по выплате пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций.

Официального заявления о дефолте не будет, пишет Bloomberg, а россия уже оспаривает это обозначение, однако если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром наступит "событие дефолта" (дословно с англ. - an “event of default”), согласно документам по облигациям.

Журналисты отмечают, что пока это в основном символическое событие, учитывая, что россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира. Однако это показывает, как США, Европа и другие страны «закрутили гайки» для москвы с момента начала вторжения в феврале, чтобы сделать практически невозможным ведение россией нормальной финансовой деятельности.

Для рф это будет первый дефолт с 1918 года. В начале этого года страна была очень близка к такому моменту, но ей удалось спастись в последний момент, перейдя на другие способы оплаты. Альтернативный путь был перекрыт в мае - всего за несколько дней до наступления срока выплаты 100 миллионов долларов - когда США закрыли лазейку, позволявшую американским инвесторам получать платежи по суверенным облигациям.

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Теперь вопрос заключается в том, что будет дальше, поскольку рынки столкнулись с уникальным сценарием дефолта заемщика, который готов и имеет ресурсы, чтобы заплатить, но не может.

"Объявление дефолта - это символическое событие", - считает экономист исследовательского института Nomura в Токио Такахиде Киучи.

"Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас россия не может занимать у большинства зарубежных стран".

Поскольку санкции в отношении российских властей, банков и частных лиц перекрывают все больше путей для платежей, россия утверждает, что она выполнила свои обязательства перед кредиторами, переведя майские платежи местному платежному агенту, даже если у инвесторов нет средств на собственных счетах.

Ранее на этой неделе она осуществила другие переводы в рублях, несмотря на то, что облигации не предусматривают такой способ оплаты.

Министр финансов рф Антон Силуанов сослался на "форс-мажорные обстоятельства" в качестве оправдания для смены валюты, назвав ситуацию "фарсом".

По словам юристов, беседовавших с Bloomberg в начале этого месяца, юридический аргумент форс-мажора исторически не охватывает санкции.

Напомним

25 мая США не продлили действие лицензии, позволявшей россии обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

2 июня россия не выплатила 1,9 млн долларов начисленных процентов по суверенным облигациям.