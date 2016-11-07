Мужчине грозит 15 лет тюрьмы за убийство в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Так, в полицию поступило сообщение от жителя с. Чернянка, что найдено окровавленное тело неизвестного парня.
Правоохранители обнаружили в лесопосадке тело 25-летнего парня. Смерть потерпевшего наступила от острой кровопотери, полученной от многочисленных ножевых ранений в области шеи.
Полицейские установили, что потерпевший приехал в село из другого района и подрабатывал на полях.
Во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевшему нанесли 10 ударов в шею ножом.
Полицейские задержали подозреваемого в течение нескольких часов. Мужчина оказался неоднократно судимым за кражи и нанесение телесных повреждений.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.