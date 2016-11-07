Чоловіку загрожує 15 років ув'язнення за вбивство на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві на Херсонщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Так, до поліції надійшло повідомлення жителя с. Чорнянка, що знайдено закривавлене тіло невідомого хлопця.
Правоохоронці виявили у лісопосадці тіло 25-річного хлопця. Смерть потерпілого настала від гострої крововтрати, отриманої від чисельних ножових поранень в області шиї.
Поліцейські встановили, що потерпілий приїхав до села з іншого району та підробляв на полях. Під підозру правоохоронців потрапив
Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого потерпілому нанесли 10 ударів у шию ножем.
Поліцейські затримали підозрюваного протягом декількох годин. Чоловік виявився неодноразово судимим за крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Чоловіку загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.