Мужчине, который сбил пешеходов в Мельбурне предъявлено обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Мужчине, который совершил наезд на пешеходов в австралийском Мельбурне, предъявлено обвинение в покушении на убийство и создании опасности для жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.
Судебное заседание по делу выходца из Афганистана Саида Нури состоится вечером 23 декабря по местному времени.
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Трое пострадавших во время инцидента находятся в критическом состоянии. Девять раненых - иностранцы (граждане Южной Кореи, Ирландии, Венесуэлы, Китая, Индии и Италии).
Полиция штата Виктория заявила, что у водителя имеются проблемы с психикой, а в прошлом он употреблял наркотики.
Напомним, 19 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу в центре австралийского Мельбурна, проигнорировав красный свет светофора.