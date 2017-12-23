Чоловіку, який збив пішоходів у Мельбурні пред’явлено звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Чоловіку, який вчинив наїзд на пішоходів в австралійському Мельбурні, пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство і створенні небезпеки для життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
Судове засідання у справі вихідця з Афганістану Саіда Нурі відбудеться ввечері 23 грудня за місцевим часом.
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Троє постраждалих під час інциденту знаходяться в критичному стані. Дев’ять поранених – іноземці (громадяни Південної Кореї, Ірландії, Венесуели, Китаю, Індії та Італії).
Поліція штату Вікторія заявила, що у водія – наявні проблеми з психікою, а в минулому він вживав наркотики.
Нагадаємо, 19 осіб отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп в центрі австралійського Мельбурна, проігнорувавши червоне світло світлофора.