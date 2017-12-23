Чоловіку, який збив пішоходів у Мельбурні пред’явлено звинувачення

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Чоловіку, який вчинив наїзд на пішоходів в австралійському Мельбурні, пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство і створенні небезпеки для життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.