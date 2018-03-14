Мужчине, который стрелял в столичном супермаркете, вручили подозрение в хулиганстве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Мужчине, который вчера открыл стрельбу в столичном супермаркете вручено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 40 летнему киевлянину, который устроил стрельбу в столичном магазине и ранил двух человек", - говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел во вторник, 13 марта по ул. Петропавловской в Подольском районе Киева. Частный предприниматель, находясь в помещении магазина в состоянии алкогольного опьянения, сначала устроил конфликт с персоналом и посетителями, а затем, получив травматический пистолет, сделал несколько хаотичных выстрелов в разные стороны. В результате указанных хулиганских действий злоумышленник нанес телесные повреждения двум лицам. Злоумышленника удалось задержать на месте происшествия.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенные с применением другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.