Чоловікові, який стріляв у столичному супермаркеті, вручили підозру у хуліганстві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Чоловікові, який вчора відкрив стрілянину у столичному супермаркету вручено підозру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 40- річному киянину, який влаштував стрілянину у столичному магазині та поранив двох людей”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, інцидент стався у вівторок, 13 березня по вул. Петропавлівській у Подільському районі Києва. Приватний підприємець, перебуваючи в приміщенні магазину у стані алкогольного сп’яніння, спочатку влаштував конфлікт з персоналом та відвідувачами, а потім, діставши травматичний пістолет, здійснив кілька хаотичних пострілів у різні сторони. В результаті вказаних хуліганських дій зловмисник спричинив тілесні ушкодження двом особам. Зловмисника вдалося затримати на місці події.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинені із застосуванням іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). На даний час готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинене йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.