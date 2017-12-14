Мужчины в Украине имеют более высокие пенсии чем женщины - министр

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95286 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101334 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101707 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115418 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102995 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105638 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112536 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117213 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123033 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134732 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Мужчины в Украине имеют более высокие пенсии чем женщины - министр

Мужчины в Украине имеют более высокие пенсии чем женщины - министр

Киев  •  УНН

 • 9684 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Среди пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж и низкие пенсии, мужчины получают более большие выплаты. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает УНН.

“Средняя пенсия сегодня — 2448 грн. Меньше этой суммы при полном страховом стаже имеют 2,5 миллионов женщин и полмиллиона мужчин. При этом у мужчин все-таки пенсия выше. Мужчины, как правило, имеют лучший заработок и соответственно пенсию лучшую. Эту несправедливость для 3 млн граждан, имеющих полный страховой стаж и низкие пенсии, мы обязательно исправим”, — сказал А. Рева.

Как сообщал УНН, военным пенсионерам повысят пенсии в среднем на 1,5 тыс. гривен.

Украинские Национальные Новости

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