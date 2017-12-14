Мужчины в Украине имеют более высокие пенсии чем женщины - министр

“Средняя пенсия сегодня — 2448 грн. Меньше этой суммы при полном страховом стаже имеют 2,5 миллионов женщин и полмиллиона мужчин. При этом у мужчин все-таки пенсия выше. Мужчины, как правило, имеют лучший заработок и соответственно пенсию лучшую. Эту несправедливость для 3 млн граждан, имеющих полный страховой стаж и низкие пенсии, мы обязательно исправим”, — сказал А. Рева.

Как сообщал УНН, военным пенсионерам повысят пенсии в среднем на 1,5 тыс. гривен.