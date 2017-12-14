Чоловіки в Україні мають вищі пенсії ніж жінки – міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Серед пенсіонерів, які мають повний страховий стаж та низькі пенсії, чоловіки отримують більші виплати. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, повідомляє УНН.
“Середня пенсія сьогодні — 2448 грн. Менше від цієї суми при повному страховому стажі має 2,5 млн жінок і півмільйона чоловіків. При цьому у чоловіків все-таки пенсія вища. Чоловіки, як правило, мають кращий заробіток і відповідно пенсію кращу мають. Цю несправедливість для 3 млн громадян, які мають повний страховий стаж і низькі пенсії, ми обов’язково виправимо”, — сказав А. Рева.
Як повідомляв УНН, військовим пенсіонерам підвищать пенсії в середньому на 1,5 тис. гривень.