Мужчинам-переселенцам опасно возвращаться в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Количество посещений женщинами Крыма значительно превышает количество посещений мужчинами. Однако Донецкую и Луганскую области мужчины и женщины посещают с почти одинаковой частотой. Это может свидетельствовать о реальной опасности для мужчин возвращаться (даже временно в Крым). Об этом свидетельствуют данные исследования "Состояние соблюдения и обеспечения прав внутренне перемещенных лиц", передает УНН.
"Количество посещений женщинами Крыма значительно превышает количество посещений мужчинами. Однако Донецкой и Луганской области мужчины и женщины посещают с почти одинаковой частотой. Это может свидетельствовать о реальной опасности для мужчин возвращаться (даже временно в Крым)", - говорится в исследовании.
В частности, большинство мужчин вообще ни разу не посещали Крым после перемещения - 40,5% против 20,9% женщин.
При этом линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей по разрешительной системе не пересекали 61,5% мужчин и 51,7% женщин.
Справка УНН.
Опрос проводился по заказу Уполномоченного ВРУ по правам человека при поддержке проекта ПРООН и Министерства иностранных дел Дании Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко с 27 сентября по 24 октября 2017 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 2002 респондента. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,34 - 2,24 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью.
Как сообщал УНН, государственный департамент США призвал российские оккупационные власти в Крыму освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже больше месяца. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт в Twitter.