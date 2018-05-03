Мужчинам-переселенцам опасно возвращаться в Крым

"Количество посещений женщинами Крыма значительно превышает количество посещений мужчинами. Однако Донецкой и Луганской области мужчины и женщины посещают с почти одинаковой частотой. Это может свидетельствовать о реальной опасности для мужчин возвращаться (даже временно в Крым)", - говорится в исследовании.



В частности, большинство мужчин вообще ни разу не посещали Крым после перемещения - 40,5% против 20,9% женщин.

При этом линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей по разрешительной системе не пересекали 61,5% мужчин и 51,7% женщин.



Справка УНН.

Опрос проводился по заказу Уполномоченного ВРУ по правам человека при поддержке проекта ПРООН и Министерства иностранных дел Дании Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко с 27 сентября по 24 октября 2017 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 2002 респондента. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,34 - 2,24 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью.



Как сообщал УНН, государственный департамент США призвал российские оккупационные власти в Крыму освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже больше месяца. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт в Twitter.