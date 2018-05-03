Чоловікам-переселенцям небезпечно повертатись до Криму

"Кількість відвідин жінками Криму значно перевищує кількість відвідин чоловіками. Проте Донецьку та Луганські області чоловіки та жінки відвідують з майже однаковою частотою. Це може свідчити про реальну небезпеку для чоловіків повертатися (навіть тимчасово до Криму)", - йдеться у дослідженні.



Зокрема, більшість чоловіків взагалі жодного разу не відвідували Крим після переміщення – 40,5% проти 20,9% жінок.

При цьому лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей за дозвільною системою не перетинали 61,5% чоловіків та 51,7% жінок.



Довідка УНН.

Опитування проводилося на замовлення Уповноваженого ВРУ з прав людини за підтримки проекту ПРООН та Міністерства закордонних справ Данії Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка з 27 вересня по 24 жовтня 2017 року у 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 2002 респонденти. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю.



Як повідомляв УНН, державний департамент США закликав російську окупаційну владу в Криму звільнити політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже більше місяця. Про це заявила офіційний представник держдепу США Хізер Нойєрт у Twitter.