Чоловікам-переселенцям небезпечно повертатись до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Кількість відвідин жінками Криму значно перевищує кількість відвідин чоловіками. Проте Донецьку та Луганську області чоловіки та жінки відвідують з майже однаковою частотою. Це може свідчити про реальну небезпеку для чоловіків повертатися (навіть тимчасово до Криму). Про це свідчать дані дослідження "Стан дотримання та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб", передає УНН.
"Кількість відвідин жінками Криму значно перевищує кількість відвідин чоловіками. Проте Донецьку та Луганські області чоловіки та жінки відвідують з майже однаковою частотою. Це може свідчити про реальну небезпеку для чоловіків повертатися (навіть тимчасово до Криму)", - йдеться у дослідженні.
Зокрема, більшість чоловіків взагалі жодного разу не відвідували Крим після переміщення – 40,5% проти 20,9% жінок.
При цьому лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей за дозвільною системою не перетинали 61,5% чоловіків та 51,7% жінок.
Довідка УНН.
Опитування проводилося на замовлення Уповноваженого ВРУ з прав людини за підтримки проекту ПРООН та Міністерства закордонних справ Данії Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка з 27 вересня по 24 жовтня 2017 року у 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 2002 респонденти. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю.
Як повідомляв УНН, державний департамент США закликав російську окупаційну владу в Криму звільнити політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже більше місяця. Про це заявила офіційний представник держдепу США Хізер Нойєрт у Twitter.