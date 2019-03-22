Мужчину нашли повешенным в цветочном киоске

Так, по информации врачей, вызов поступил около двух часов ночи. По месту вызова в цветочном киоске, расположенном в Шевченковском районе столицы, было обнаружено повешенного 28-летнего мужчину.

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Обстоятельства смерти мужчины неизвестны.

Как сообщал УНН, 21 марта женщина-военнослужащий, лейтенант повесилась на территории военной части в Мелитополе.



