Мужчину нашли повешенным в цветочном киоске
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В ночь на 22 марта в цветочном киоске в центре Киева нашли повешенным мужчину. Об этом УНН рассказали источники в медицинском учреждении.
Так, по информации врачей, вызов поступил около двух часов ночи. По месту вызова в цветочном киоске, расположенном в Шевченковском районе столицы, было обнаружено повешенного 28-летнего мужчину.
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Обстоятельства смерти мужчины неизвестны.
Как сообщал УНН, 21 марта женщина-военнослужащий, лейтенант повесилась на территории военной части в Мелитополе.