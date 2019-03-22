Чоловіка знайшли повішаним у квітковому кіоску
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В ніч на 22 березня у квітковому кіоску в центрі Києва знайшли повішаним чоловіка. Про це УНН розповіли джерела у медичному закладі.
Так, за інформацією лікарів, виклик надійшов близько другої години ночі. За місцем виклику у квітковому кіоску, розташованому в Шевченківському районі столиці, було виявлено повішаного 28-річного чоловіка.
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Обставини смерті чоловіка невідомі.
Як повідомляв УНН, 21 березня жінка-військовослужбовець, лейтенант повісилась на території військової частини у Мелітополі.